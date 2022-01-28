الحنيطي: مستمرون في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة

الوكيل الإخباري - أكد اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على استخدام جميع الإمكانات المتوفرة في القوات المسلحة، للتعامل مع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها، مبيناً أن القوات المسلحة مستمرة وماضية في منع هذه العمليات وبالقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الجمعة، إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية واستمع إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير حول مجريات العملية التي وقعت على عدة واجهات في المنطقة فجر أمس والتي أسفرت عن مقتل مجموعة من المهربين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة، مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبدياً اعتزازه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة في تنفيذ الواجبات الموكلة لهم باحترافية ومهنية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل المحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية.



يشار إلى أن العملية التي وقعت فجر الخميس، أسفرت عن مقتل 27 مهربا وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.