الحنيطي: نسعى لإشراك غير المنتسبين من متقاعدينا في الضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما تقوم به من أدوار اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني محط ثقة واعتزاز الجميع، مشيداً بالجهودة الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة إذ تعد ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني الشامل.جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأربعاء، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، واستماعه لإيجاز قدّمه بعض المسؤولين من كلا الجانبين حول أبرز الخدمات والتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي بما يخدم منتسبي القوات المسلحة عاملين ومتقاعدين.وبيّن اللواء الركن الحنيطي أن هناك شراكة حيوية ومستمرة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويجري التوسع في زيادة آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين والسعي لاشراك غير المنتسبين من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في الضمان الاجتماعي، وتحضيرات المؤسسة لاستقبالهم على الضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام 2023 بما ينعكس إيجاباً على أوضاعهم المعيشية.