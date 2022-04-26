الحنيطي يؤكد أهمية الإعلام العسكري في إبراز دور ورسالة القوات المسلحة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة الأردنية على المستوى العسكري والأمني والتنموي والإنساني محلياً ودولياً.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، إلى مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان في استقباله مديرها العقيد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، خلال الزيارة، إلى إيجاز عسكري قدمه العقيد الركن الحياري عن استراتيجية ورسالة الإعلام العسكري الهادفة إلى رفع معنويات مرتبات القوات المسلحة ورسم صورة مشرقة عنها من خلال شعب المديرية والوحدات التابعة لها، إضافة إلى مسارات وآلية تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية.



وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة تسعى إلى الارتقاء برسالتها الإعلامية ومواكبة التطور الحاصل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي محلياً ودولياً، لتعكس الصورة المشرقة للقوات المسلحة وإبراز دورها الفاعل في مختلف المجالات.