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الثلاثاء، 09-03-2021 06:12 م

الحنيطي يؤكد استمرار تطوير منظومة أمن الحدود

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الوكيل الاخباري  - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتطوير منظومة أمن الحدود ورفدها بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة بما يعزز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عن أمنه ومقدراته، علاوة على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار.
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جاء ذلك، خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الثلاثاء، إلى قيادة كتيبة حرس الحدود/8 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والمهام والواجبات المناطة بها والخطط التدريبية المستقبلية التي ستنفذها.

وفي نهاية الزيارة، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه منتسبوها من حيث الكفاءة التدريبية والجاهزية والاحترافية العالية والقدرة على تنفيذ المهام المناطة بهم.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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