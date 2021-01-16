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السبت، 16-01-2021 06:41 م

الحنيطي يؤكد دعم الصناعات الدفاعية العسكرية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، دعم الصناعات الدفاعية العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وإعادة تنظيم واعتماد نموذج الأعمال للمركز لمواكبة متطلبات الصناعات الدفاعية المستقبلية.
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جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم السبت، للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء. واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مدير عام المركز حول تطوير نموذج الأعمال للمركز، والدور الرئيس الذي يقوم به في تصميم وتطوير المعدات الدفاعية لتلبية المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة المستقبلية، لتوفير الحلول المثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوفير قدرات وطنية ترفد القوات المسلحة بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة. وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مشاغل وشركات المركز، واطلع على آلية العمل المتبعة في تصنيع الأسلحة والآليات الخفيفة والثقيلة، وإعادة بناء الآليات المصفحة المدولبة والمجنزرة، وتصنيع أبراج الآليات المختلفة والذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى ذخائر الصيد المختلفة.

وأبدى اللواء الركن الحنيطي إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المركز في مجال الصناعات الدفاعية، مشيداً بالجهود المبذولة من العاملين في جميع الشركات التابعة للمركز. 
 

 




 

 


 

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