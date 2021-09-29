الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع سفيري هولندا والنرويج

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، السفير الهولندي في عمان هاري فيروي.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي السفير النرويجي في عمان ايسبين افينت ليندباك.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.