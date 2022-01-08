الحنيطي يبحث التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب العسكري

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقائم بأعمال السفير الألماني في عمّان.

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