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الخميس، 28-10-2021 06:21 م

الحنيطي يتابع تمريناً عسكرياً في القوة البحرية والزوارق الملكية

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الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مجريات التمرين التعبوي “أسود الصحراء”، الذي نفذته كتيبة المشاة البحرية/٧٧، إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، وكان في استقباله قائد القوة العقيد الركن البحري هشام الجراح.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد القوة عن التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف تدريب القادة وهيئات الركن على كيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ وأسلوب صنع القرار السريع على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية للعمليات غير التقليدية، لمواجهة التهديدات الحالية والمحتملة ضمن منطقة المسؤولية.

وفي نهاية التمرين، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

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