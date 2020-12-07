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الحنيطي يتقلد وسام البحرين من الدرجة الأولى

الإثنين، 07-12-2020 04:30 م

الحنيطي يتقلد وسام البحرين من الدرجة الأولى

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين الشقيقة.
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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع القائد العام لقوة دفاع البحرين، أوجه التعاون والتنسيق وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال العسكري بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وسلم القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس هيئة الأركان المشتركة وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه جلالة القائد الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث نقل الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، تحيات وتقدير جلالة القائد الأعلى لمملكة البحرين لقيادة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 




 

 


 

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