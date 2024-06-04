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الثلاثاء، 04-06-2024 06:30 م

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28.

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وقال آمر الكلية "منذ تأسيس كلية القيادة الملكية الأردنية قبل ما يزيد على ستة عقود، وهذا الصرح التعليمي العسكري العريق يؤدي رسالة جليلة تتمثل في إعداد الضباط المشتركين في دورة الركن من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط الأمن العام والدول الشقيقة والصديقة ليكونوا قادرين على تولي المناصب القيادية وإشغال وظائف الركن من الدرجة الأولى".


وأشار إلى أن الكلية تنتهج سياسة تعليمية متطورة ترتكز على المكونات الثلاثة الأساسية للعملية التعليمية، وهي المعلم والطالب والمادة التعليمية، وتحرص على حصول المعلم على التأهيل المتدرج والمتعدد اللازم لتمكين وتطوير مؤهلات ومهارات المعلم، وكذلك تحرص على تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الضرورية من خلال تقديم مادة تعليمية تخضع للمراجعة والتحديث بشكل دوري.


ووزّع مندوب جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، وشارك فيها ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ومصر، واليمن، وفرنسا.


ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بالكلية، متمنيا لها مزيداً من التقدم والتطور.


وحضر حفل التخريج مدير الأمن العام، ورئيس جامعة مؤتة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى الأردن.

 




 

 


 

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