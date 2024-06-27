الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الخميس

الدفاع المدني بغزة: الغارات الإسرائيلية دمرت 5 منازل على رؤوس ساكنيها

الحنيطي يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

مدعوون للفحص الفني ووظائف شاغرة في مؤسسة التدريب المهني

هل يصل الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة قريباً؟

نحو 149 ألف طالب يتقدم لامتحان اللغة العربية "التوجيهي" اليوم

مصادر إسرائيلية: إصابة 17 جنديا بتفجير عبوات في جنين

غريفيث: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل وقاسيا بشكل مدهش

الخميس، 27-06-2024 07:49 ص

الحنيطي يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

5


الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان الشقيقة، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي.

اضافة اعلان


وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع نظيره العُماني، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري الأردني في مسقط، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي يرافقه رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان، اليوم، مركز الأمن البحري العُماني، وكان في استقبالهم قائد البحرية السُّلطانية العُمانية رئيس لجنة الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي.


واستمع الحضور خلال الزيارة إلى طبيعة عمل المركز، وجهوده المتمثلة في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عُمان الشقيقة.


من جانب آخر، تسلم اللواء الركن الحنيطي، وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية، من أمين عام وزارة الدفاع العُمانية، والذي قدمه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك تقديراً لجهود رئيس هيئة الأركان المشتركة وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image667c75b40c83c

تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم الخميس

M63A8869

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

333

مدعوون للفحص الفني ووظائف شاغرة في مؤسسة التدريب المهني

امتحانات

نحو 149 ألف طالب يتقدم لامتحان اللغة العربية "التوجيهي" اليوم

j1

ضابط ينقذ طفلة بجامعة اليرموك - صورة

1710336213417

"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

أخبار متعلقة
3epYncfjZe64ZTZ2vB33SPM3hLPmPcGT39h9pIu4

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات ثاني أيام العيد

1718553701299

الحنيطي يشارك مرتبات القوات المسلحة أداء صلاة عيد الأضحى المبارك