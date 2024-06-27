الحنيطي يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان الشقيقة، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي.

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وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع نظيره العُماني، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري الأردني في مسقط، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي يرافقه رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان، اليوم، مركز الأمن البحري العُماني، وكان في استقبالهم قائد البحرية السُّلطانية العُمانية رئيس لجنة الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي.



واستمع الحضور خلال الزيارة إلى طبيعة عمل المركز، وجهوده المتمثلة في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عُمان الشقيقة.



من جانب آخر، تسلم اللواء الركن الحنيطي، وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية، من أمين عام وزارة الدفاع العُمانية، والذي قدمه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك تقديراً لجهود رئيس هيئة الأركان المشتركة وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.

