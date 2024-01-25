الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الحنيطي يزور كتيبة حرس الحدود/7 الملكية

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الخميس، 25-01-2024 07:21 م

الحنيطي يزور كتيبة حرس الحدود/7 الملكية

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 الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة حرس الحدود/7 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية.


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول طبيعة عمل الكتيبة والواجبات والمهام المناطة بها، وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية فيها.

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