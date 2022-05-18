الحنيطي يزور مركز التخطيط المشترك والدروس المستفادة

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مركز التخطيط المشترك والدروس المستفادة، وكان في استقباله مدير المركز، العميد الركن أحمد المقابلة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المركز، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، عن دور المركز في التخطيط العملياتي ومنظومة التنبؤ للمستقبل ومتابعة السياسيات والاستراتيجيات العسكرية، وذلك من خلال خلق فريق عمل محترف يستشرف المستقبل ويتسم بالشفافية والتعاون والإبداع وتقديم أفضل التوصيات العسكرية لصناع القرار.

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