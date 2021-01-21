الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 12:13 ص

الحنيطي يستقبل السفيرين الياباني والكوري

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الياباني في عمّان شيمازاكي كاورو.
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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير كاورو، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجال الدفاعي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

كما التقى اللواء الركن الحنيطي، اليوم في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الكوري في عمّان لي جي وان، وبحث معه بحضور نائب السفير والملحق العسكري الكوري في عمّان، أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك، بما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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