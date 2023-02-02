الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول جوزيبي كافو دراجوني والوفد المرافق له، وذلك استمراراً للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة.



وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والسفير الإيطالي والملحق الدفاعي الإيطالي في عمّان، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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