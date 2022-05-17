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الثلاثاء، 17-05-2022 04:10 م

الحنيطي يستقبل مساعد رئيس هيئة أركان القوات الفرنسية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، مساعد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق البحري جان هوسرمان، والوفد المرافق.اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الفرنسي في عمّان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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