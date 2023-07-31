الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 31-07-2023 08:18 م

الحنيطي يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الشيخ اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري الإماراتي في عمّان، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

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