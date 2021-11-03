الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً مصرياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، وفداً عسكرياً مصرياً برئاسة اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والوفد المرافق، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك في كافة المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات العلمية في مجال المقاولات والانشاءات والتصنيع الزراعي واستصلاح الاراضي.

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