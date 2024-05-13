الحنيطي يستقبل وفدا من بطريركية الرّوم الأرثوذكس

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً من بطريركية الرّوم الأرثوذكس المقدسية في الأردن برئاسة رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن "المطران خريستوفوروس".



وبحث اللواء الحنيطي مع الوفد الضيف أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الأديان.



وأشاد الوفد بالجهود المبذولة والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ودورهم الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

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