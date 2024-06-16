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الأحد، 16-06-2024 07:36 م

الحنيطي يشارك مرتبات القوات المسلحة أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الإخباري- أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، مع مرتبات مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله لدى وصوله مديرها العام. واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد التي ألقاها مندوب مفتي القوات المسلحة، قائلاً: "إن هذا اليوم المبارك يأتي بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم في فريضة الحج، ويعتبر هذا اليوم أُلفة ومودة بين الناس، وأن الجيش العربي المصطفوي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحمل رسالة الإسلام السمحة، والتي تربطنا ارتباطاً وثيقاً بالمقدسات الإسلامية، مبيناً فضل الأضحية وصلة الرحم خلال هذه الأيام المباركة.

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وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مبنى مكاتب مديرية أمن وحماية المطارات، الذي تهدف إلى توفير سبل الراحة وبما يخدم الواجبات المنوطة بها، وجال في مختلف أقسام ومرافق المبنى، الذي تم إنشاؤه حديثاً وفق أعلى المعايير الهندسية.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات المديرية، ونقل لهم فخر واعتزاز جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة العيد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في مختلف مواقعهم والقيام بالواجبات المسندة لهم، لحماية أمن واستقرار الوطن، إضافة إلى الدور الذي يقومون به لدعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال طواقم المستشفيات الميدانية والإنزالات الجوية للمساعدات التي ينفذها صقور سلاح الجو الملكي.

 

ودعا منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً على تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها وفي مختلف الظروف.


وتأتي الزيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على التواصل الدائم والمستمر مع منتسبي القوات المسلحة في مختلف وحداتها وتشكيلاتها.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، صباح اليوم، رؤساء هيئة الأركان السابقين وعائلاتهم، ونقل لهم تحيات وتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.






 




 

 


 

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