الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة الإفطار

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتطوير منظومة وحدات القوات المسلحة الأردنية وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه، والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بتطويرها وتحديثها بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.جاء خلال زيارة رئيس هيئة الأركان، أمس الأحد، مرتبات كتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وشاركهم الإفطار، بحضور قائد المنطقة.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية ومفتي القوات المسلحة الأردنية، حول سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في الكتيبة، والمهام والواجبات المنوطة بها والخطط التدريبية الحالية والمستقبلية التي ستنفذها.وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة معرضاً للأسلحة والمعدات والأجهزة التي تستخدمها الوحدة للاطلاع على الإمكانات والجاهزية القتالية التي توفرها القوات المسلحة لكافة وحداتها وتشكيلاتها وبما يخدم طبيعة عملها.ونقل اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة التي حضرها عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تحيات ومباركة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وحلول شهر رمضان المبارك، مبدياً اعتزازه بالجهود التي يبذلها نشامى المنطقة العسكرية الشرقية في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.