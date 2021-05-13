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الخميس، 13-05-2021 02:15 م

الحنيطي يشارك نشامى كتيبة الأمير هاشم بن الحسين فرحة عيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة الأمير هاشم بن الحسين المدفعية/20، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وشارك مرتباتها فرحة عيد الفطر السعيد، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي وقائد مدفعية المنطقة العسكرية الوسطى.

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وألقى مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة خطبة العيد أكد فيها أن الجيش العربي المصطفوي بما يمتلكه من عقيدة قتالية حقة قادرة على التعامل مع التحديات كافة، مبيناً أن الجيش العربي قدم خلال معاركه على ثرى فلسطين ما يزيد على نحو الفي شهيد في القدس واللطرون وباب الواد والشيخ جراح في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة، وأن عوامل النصر في جيشنا المصطفوي موجودة كما كانت في معركة الكرامة بل أن جيشنا الان أقوى وأشد من ذي قبل.


وأضاف العميد الدكتور الدراوشة بأن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وشعبه يدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية وقضيتها الأولى (فلسطين) من خلال تمسكه بالثوابت الشرعية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكداً أن مواقف الهاشميين الواضحة والراسخة والثابتة من القضايا العربية والاسلامية هي محط اعتزاز وفخر الأردنيين جميعاً، إذ سعى جلالة الملك عبدالله الثاني إلى توظيف كافة علاقاته وجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الازمات والتحديات التي تواجهه.

 

والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بدورهم في الدفاع عن حدود الوطن وصون مقدراته وبالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات المنطقة للقيام بالواجبات المسندة لها.


ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بكافة أشكالها وفي مختلف الظروف.


--(بترا)

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