الحنيطي يشيد بالجهود التي يبذلها حرس الحدود

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الإثنين، كتيبة حرس الحدود العاشرة الملكية احدى وحدات لواء حرس الحدود الثاني التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن محمود السواعير.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات قدمها قائد المنطقة وقائد اللواء وقائد الكتيبة حول المهام والواجبات الموكلة للكتيبة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً بالكتيبة ومرتباتها إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

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والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، بالدفاع عن ثرى الوطن وحمايته وصون مقدراته ومكتسباته، والوقوف في وجه كل من تسّول له نفسه العبث بأمنه واستقراره، مبدياً اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

