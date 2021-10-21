الحنيطي يفتتح المشغل العسكري في قيادة مستودعات الملابس والمهمات

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الخميس، المشغل العسكري في قيادة مستودعات الملابس والمهمات، بحضور وزير العمل نايف استيتية ومدير شركة زي لصناعة الألبسة الجاهزة نديم المعشر والمساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المستودعات الملابس والمهمات العميد الركن هاني المصري عن طبيعة عمل المشغل والواجبات والمهام المناطة به، والمتمثلة في إسناد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة باحتياجاتها اللوجستية من الملابس والمهمات.



وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء الركن الحنيطي بمستوى الخدمات العالية التي يقدمها المشغل، ودوره في تأهيل القوى البشرية وتوفير الموارد المادية والوقت والجهد، وتحسين وتطوير نوعية الإسناد اللوجستي للقوات المسلحة.

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