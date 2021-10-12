الحنيطي يقلّد كوكبة من ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، حفل تقليد ميدالية مئوية الدولة الأردنية الأولى، لكوكبة من ضباط صف القوات المسلحة الأردنية، في فندق القوات المسلحة.



ونقل اللواء الركن الحنيطي، خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للمكرمين ولجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية، مؤكداً بأن نشامى الجيش العربي هم درع الوطن وسياجه المنيع، والجند الأوفياء المخلصين للوطن وقيادته الهاشمية، مبيناً أن ضباط الصف في القوات المسلحة الأردنية هم العامود الفقري والركيزة الأساسية في تنظيم تشكيلاتها ووحداتها.

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