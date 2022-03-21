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الإثنين، 21-03-2022 11:30 ص

الحنيطي يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمّان غلام إسحق زي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة.

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