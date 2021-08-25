الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-08-2021 06:59 م

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الروسية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال لقائه، أمس الثلاثاء، في مقر قيادة الجيش الروسي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية ونائب وزير الدفاع الأول الجنرال فاليري غيروسيموف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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