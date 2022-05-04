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الأربعاء، 04-05-2022 05:05 م

الحنيطي يوجه الاستهلاكية العسكرية باستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة، وفتح قنوات لتأمين السلع ذات الجودة العالية، والتوسع في أسواق المؤسسة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع.

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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اللواء الركن الحنيطي اليوم الأربعاء، لأسواق السلام التابعة للمؤسسة.


من جانبه بين مدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد أن المؤسسة رديف قوي وصمام أمان للمخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، ما يسهم في المحافظة على الأمن الاقتصادي الوطني، وأضاف أن المؤسسة تساهم في معالجة ظاهرة البطالة من خلال توظيف 3000 مدنياً ضمن كوادرها العاملة، مؤكداً أن المؤسسة من خلال أسواقها المنتشرة في جميع المحافظات والبالغ عددها 102 سوقاً وسوقين متحركين تعمل على ضبط الأسعار وخاصة وقت الأزمات.


ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات المؤسسة تحيات ومباركة جلالة الملك بعيد الفطر السعيد، وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المؤسسة في تقديم الخدمة للمواطن، ومواكبتها لمختلف أساليب التطور والحداثة في أسلوب العمل وعرض وتسويق المنتجات المختلفة.


من جانبهم ثمن المواطنون الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة ممثلة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في توفير السلع الأساسية، والإسهام في ضبط الأسعار وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.


وحضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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