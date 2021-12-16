الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 09:08 م

الحنيطي يوجه باستغلال مبنى في ناعور ليصبح مستشفى عسكريا

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الوكيل الاخباري - استمراراً للدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تحقيق الأمن الصحي والتنمية الشاملة، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، موقع مستشفى تم تأسيسه سابقاً في منطقة ناعور ولم يُستكمل العمل به، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة باستغلال المبنى الموجود في المنطقة والمكون من 5 طوابق بمساحة إنشائية 120 ألف م2، والمباشرة بإعداد التصاميم والدراسات اللازمة ليصبح المبنى مستشفىً عسكرياً يخدم أبناء المنطقة.

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