الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

الوكيل الاخباري - في إطار حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلاتها ووحداتها، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، مديرية الأمن العسكري، وكان في استقباله مديرها العميد الركن عمر الربابعة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه مدير الأمن العسكري حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على دور مديرية الأمن العسكري المهم في إنجاح مهمة الوحدات المنفتحة على الحدود، مبيناً أن تنسيق مديرية الأمن العسكري مع القادة في الميدان وبالتشاركية مع الأجهزة الأمنية الأخرى يسهم في حفظ منظومة الأمن الوطني، ووجه بتسخير كافة الوسائل والإمكانات التكنولوجية المتوفرة لتطوير وتعزيز المنظومة الأمنية.

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