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السبت، 08-05-2021 06:49 م

الحنيطي يوجه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين

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الوكيل الاخباري – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، السبت، مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير المستشفى.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ومراجعي المستشفى.

وفي سياق متصل زار اللواء الركن الحنيطي مستشفى الملك طلال العسكري بمحافظة المفرق وكان في استقباله مدير المستشفى.

ووجه اللواء الركن الحنيطي إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، وتكثيف الجهود في المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق والسعي نحو التغيير ليلمس متلقي الخدمة الطبية تقدماً في الرعاية الصحية بما يتناسب مع سمعة الخدمات الطبية الملكية المحلية والإقليمية، والتي تعد مرجعاً لكافة القطاعات الصحية في المنطقة بفضل الخبرات التي اكتسبتها والكفاءات التي تمتلكها.

 




 

 


 

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