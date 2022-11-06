الحنيطي يوعز بإخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها بالاردن

الوكيل الاخباري - استمرارا للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن ‏يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، بإخلاء الطفلة أميرة محمد بسام من المستشفى الميداني ‏الأردني غزة/72، إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجها والوقوف على حالتها من ‏قبل فريق طبي متخصص، وذلك انطلاقاً من دور المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف ‏إلى جانب الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم.‏



وأفاد التقرير الطبي لحالة المريضة الوارد من المستشفى بأنها تعاني من تشنجات ‏متكررة ورخاوة مركزية نتيجة عدم القدرة على البلع، وبعد الفحوصات المخبرية ‏والشعاعية، تبيّن أنها تعاني من تأخر النمو العقلي والحركي وعدم كسب الوزن.‏



من جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على ‏هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من ‏جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.‏

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