الحنيطي يوعز بإخلاء طفلة من غزة لاستكمال علاجها بالاردن

الوكيل الاخباري - استمرارا للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، بإخلاء الطفلة أميرة محمد بسام من المستشفى الميداني الأردني غزة/72، إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجها والوقوف على حالتها من قبل فريق طبي متخصص، وذلك انطلاقاً من دور المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف إلى جانب الأهل في القطاع والتخفيف من معاناتهم.
وأفاد التقرير الطبي لحالة المريضة الوارد من المستشفى بأنها تعاني من تشنجات متكررة ورخاوة مركزية نتيجة عدم القدرة على البلع، وبعد الفحوصات المخبرية والشعاعية، تبيّن أنها تعاني من تأخر النمو العقلي والحركي وعدم كسب الوزن.
من جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.
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