الحنيفات: أهمية التحول في النظم الغذائية

الوكيل الاخباري -

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شارك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الأربعاء، في الاجتماع التحضيري لقمة النظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.وجاءت مشاركة الحنيفات في الاجتماع تحضيرا للقمة المزمع عقدها خلال شهر أيلول المُقبل وبصفته منظم الحوارات الوطنية للنظم الغذائية.وبين الحنيفات في كلمته في الاجتماع، الذي يستمر على مدار 3 ايام، أهمية التحول في النظم الغذائية ونتائج الحوارات، التي عقدت في الأردن، بمشاركة الجهات المعنية من القطاع العام والأكاديميين والمجتمع المحلي والصناعيين والبلديات والمزارعين والطلبة.