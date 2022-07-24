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الأحد، 24-07-2022 12:43 م

الحنيفات: الأمن الغذائي هو الأبرز في الأردن

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة خالد الحنيفات، في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، مع المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبدالحكيم الواعر، تفعيل التعاون مع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأردن 2020 - 2025.

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الحنيفات قال إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تصلح لأن تكون نواة للاستراتيجية العربية للأمن الغذائي "كونها وضعت أطرا واضحة وآليات عمل للأزمات المناخية وسلاسل الإمداد واللجوء والعابرة للحدود".


وأضاف أنه "ضمن التوجيهات الملكية السامية، نعمل على كافة الملفات وفق الرؤية الاقتصادية والخطة الوطنية للزراعة المستدامة لتسجيل إنجاز واضح في أغلب الملفات"، موضحا أنه "كان للتوجيهات الملكية الأثر الكبير في سرعة الاستجابة لأزمة سلاسل التزويد والإنتاج والأمن الغذائي ووضع خارطة طريق للتعامل مع الأزمات".


وأشار الحنيفات إلى أن "التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أصبحت واضحة وكبيرة في الأردن"، مؤكدا على أن "ملف الأمن الغذائي هو الأبرز في الأردن نظرا للظروف الإقليمية والعالمية والأزمات الممتدة".


"لدينا شراكة مع فاو في ملفات هامة أبرزها التغير المناخي والأمن الغذائي"، وفق الوزير، مضيفا أنه "رغم الموازنة المائية المتواضعة والأزمات الممتدة، فالأردن يصدر 2.5 مليون طن من الخضار والفواكه ويحقق أرقاما جيدة في الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الهامة".


الواعر، قال إن "فاو تبذل جهودا كبيرة ضمن الأزمات المختلفة في الإقليم، وهناك شراكة هامة مع الأردن، حيث نشاهد تطورا واسعا في كثير من المجالات وملف الأمن الغذائي والتغيرات المناخية".


وأضاف أن "الأردن تجاوز عددا من التحديات مثل كورونا وأزمة البحر الأسود وسجل تقدما واضحا على المستوى الدولي للأمن الغذائي".


"هناك تعاونا واضحا من الأردن ووزارة الزراعة في تطوير ملفات الأمن الغذائي والتغير المناخي، وفرص الابتكار الزراعي والحلول العلمية والرقمنة متاحة للأردن وتخدم التعامل مع الأزمات والتحديات"، وفق الواعر.


وزارة الزراعة، قالت إن هذه الزيارة تشكل أهمية كبيرة لتفعيل التعاون مع (فاو) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأردن 2020 - 2025، حيث اطلع الواعر على محاور العمل في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تشكل إنجاز ضمن محور البحوث الزراعية والابتكار الزراعي وبرامج التمويل التي تستهدف مشاريع التقنيات الحديثة والصناعات الغذائية والبذور وتطوير العمل التعاوني في نهضة المجتمعات الريفية وتمكين المرأة، إضافة إلى محور التسويق والإرشاد الزراعي".


وزارة الزراعة تعمل بشراكة ودعم من منظمة فاو في عدد من المشاريع وأهمها المدارس الحقلية ورقمنة القطاع الزراعي، إضافة إلى المشاريع التي تتماشى مع الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

 




 

 


 

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