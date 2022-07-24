الحنيفات : الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وضعت أطرا واضحة للتعامل مع الأزمات

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الأحد، المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وضعت أطرا واضحة وآليات عمل للأزمات المناخية، وسلاسل الإمداد، واللجوء، العابرة للحدود .



وأشار إلى أنه كان للتوجيهات الملكية السامية، الأثر الكبير في سرعة الاستجابة لأزمة سلاسل التزويد والإنتاج، والأمن الغذائي، ووضع خارطة طريق للتعامل مع الأزمات التي تعصف بالعالم، مشيرا إلى أن هناك شراكة مع "الفاو" في ملفات مهمة، أبرزها التغير المناخي والأمن الغذائي.

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