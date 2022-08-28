الحنيفات : الزراعة خاطبت الجهات المختصة لتدريس مادة التعاونيات بالمدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة خاطبت الجهات المختصة لتدريس مادة التعاونيات في المدارس لترسيخ ثقافة التعاون وفكرة الجمعيات التعاونية الإنتاجية عند النشء للوصول للأسواق المدرة للدخل مما يسهم في التصدي لظاهرتي البطالة والفقر .



جاء ذلك خلال لقاء الحنيفات اليوم الأحد رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد التعاوني الافريقي احمد الظاهر ورئيس الاتحاد الاسكاني اللواء فؤاد عباس توفيق ،وبين الحنيفات خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على أن يكون في العام القادم عدد من الجمعيات في اغلب محافظات المملكة لديها القدرة المالية والامكانيات اللوجستية ومجلس إدارة من أبناء الجمعية إلى جانب وجود خبير في كل جمعية من القطاع في الصناعات والزراعات والتسويق وإدارة مالية شفافة وواضحة لضمان عمل الجمعية وفق آليات النجاح والاستدامة .

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