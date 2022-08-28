الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 09:02 م

الحنيفات : الزراعة خاطبت الجهات المختصة لتدريس مادة التعاونيات بالمدارس

w


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة خاطبت الجهات المختصة لتدريس مادة التعاونيات في المدارس لترسيخ ثقافة التعاون وفكرة الجمعيات التعاونية الإنتاجية عند النشء للوصول للأسواق المدرة للدخل مما يسهم في التصدي لظاهرتي البطالة والفقر .

جاء ذلك خلال لقاء الحنيفات اليوم الأحد رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد التعاوني الافريقي احمد الظاهر ورئيس الاتحاد الاسكاني اللواء فؤاد عباس توفيق ،وبين الحنيفات خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على أن يكون في العام القادم عدد من الجمعيات في اغلب محافظات المملكة لديها القدرة المالية والامكانيات اللوجستية ومجلس إدارة من أبناء الجمعية إلى جانب وجود خبير في كل جمعية من القطاع في الصناعات والزراعات والتسويق وإدارة مالية شفافة وواضحة لضمان عمل الجمعية وفق آليات النجاح والاستدامة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية : بروتوكول صحي جديد في المدارس

9202028101027650100247

التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

w

وزير الزراعة : التوقيع مع مستثمر للبدء بإنشاء 3 مصانع بالأغوار الجنوبية

420201112634531748491

توضيح حول أقساط المدارس الخاصة

1

عجلون: المدارس الحقليـة مشاريع ريادية لتعزيز التنمية الزراعية والبيئية

1

وزير الزراعة يلتقي تجار المواد الغذائية