الحنيفات تحديث خطة التعامل مع الحرائق

الوكيل الاخباري -

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دعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى تحديث خطة التعامل مع الحرائق ووضع خارطة واضحة للمناطق الساخنة التي يتكرر وقوع الحرائق فيها.وبين الحنيفات خلال لقائه اليوم الاربعاء، مدير عام الدفاع المدني العميد انور الطراونة، أن الترتيبات الاستباقية تساعد على الحد من الحرائق وتحقيق سرعة الاستجابة.واوعز الوزير بتعزيز مديريات الزراعة في عجلون وجرش وناعور ووادي السير وعين الباشا بعدد من التركتورات، بناء على النتائج الإيجابية لتلك الآليات في الحركة ضمن المناطق ذات الجغرافية الصعبة وداخل الغابات وتزويدها بالخراطيم ذات الأطوال المناسبة للوصول إلى مواقع الحرائق ما يسهم في محاصرة الحريق حتى وصول الدفاع المدني.