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الخميس، 23-05-2024 03:05 م

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس في محافظة المفرق مصنع للتعبئة والفرز والتصنيع الغذائي التابع لشركة الصحراء الذكية.اضافة اعلان


وأشار الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة حققت وبالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية والاستقلال إنجازات وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وعملت على تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار في التصنيع الغذائي حيث دعمت إنشاء 16مصنعا استكمل منها 13 مسارها الانشائي وستنطلق خطوطها الانتاجية هذا العام ضمن مشاريع تحفيز الصناعات الغذائية إضافة عدد من المشاريع الريادية ذات الاثر التصديري والتصنيعي.

وبين أن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة متناغمة بحيث توجه وترشد وتحفز القطاع وصولا الى منتج تصنيعي وتصديري ذي جودة عالية وسعر منافس وقيمة مضافة محليا من خلال خلق فرص عمل من المجتمع المحلي وتنويع مصادر الدخل للأسر في المحافظات والقرى.

واضاف الحنيفات، ان شركة التسويق الزراعي والتي تعتبر من أكبر مشغلي هذا المصنع ستسعى الى توجيه الزراعات التعاقدية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الأسواق الخارجية والتشاركية مع المشاريع الريادية في المحافظات خاصة المزارع التي تدعم تشغيل الشباب المتعطل عن العمل .

وأكد ان القطاع الزراعي اليوم هو عماد الأمن الغذائي حيث الأرقام تدل على تقدم وتطوير ملموس حيث تم توفير 434 مليون دينار من خلال خفض المستوردات في حين ارتفعت الصادرات إلى 158 مليون دينار مع قيادة للنمو بواقع 5.8 بالمئة وهذا ينعكس على الاقتصاد ككل وبشكل خاص على اقتصاد المحافظات من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل للأسر المنتجة الى جانب التصنيع الغذائي.

وقال مدير عام شركة الصحراء الذكية المهندس ثابت حصوة، إن أهم إنجازات الشركة تتمثل بتوجيه المشاريع التنموية بشكل استراتيجي لتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات التسويقية المحلية والعالمية ووضع خطط مبيعات طويلة المدى، كما تم التعاون مع عدة جهات في القطاعين العام والخاص لاستحداث مشاريع نوعية وتقديم خدمات تدعم القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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