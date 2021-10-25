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الإثنين، 25-10-2021 03:44 م

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تعد خططها ومحاور عملها بناء على الرؤية الملكية لتنمية ونهضة القطاع الزراعي والتي تشكل خارطة طريق لعملها.

وأكد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنّ هذه الرؤية الملكية وجهت الوزارة إلى تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي والتي ستعمل ضمن مراحلها الثلاث على وضع أسس وإطار واضح تعالج جميع التشوهات التسويقية وتساعد المزارع في إيجاد أسواق جديدة لمنتجاته والمحافظة على الأسواق التقليدية.

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