الحنيفات: حماية زيت الزيتون وإقامة المعارض ساهمت بتعافي قطاع الزيتون

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، أن الوزارة سعت إلى حماية زيت الزيتون وستمضي في هذه الحماية من خلال دراسة لجنة عليا لمتابعة حماية محصول زيت الزيتون المحلي.



وبين الحنيفات أن معرض الزيتون والمعارض والبازارات في المحافظات، ساهمت في تسويق الزيت المحلي، وأن الوزارة ستعمل على دعم المعارض لتسويق كافة المحاصيل والمنتجات الريفية والصناعات الغذائية المحلية وصولا إلى التوسع في التسويق لهذه المنتجات.

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