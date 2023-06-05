الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

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قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن زيت الزيتون الأردني حصد جوائز عالمية كبيرة، ويعتبر من الأكثر طلباً على الموائد.وبين الحنيفات خلال رعاية فعالية للشبكة النسائية الاردنية لزيت الزيتون، اليوم الاثنين، أن محصول الزيتون يعتبر استراتيجي كونه يلامس كل بيت أردني، منوهاً إلى أن الوزارة عملت على خطة لضمان التميز بالجودة.وأشار الحنيفات إلى أن محصول الزيتون يعتبر استراتيجي كونه يلامس كل بيت أردني، ومنوهاً إلى أن الوزارة عملت على خطة لضمان التميز بالجودة.وقال إن الوزارة تسعى خلال كافة الجمعيات والمبادرات إلى تطوير كافة مراحل محصول الزيت من الإنتاج إلى التسويق.