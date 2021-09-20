الحنيفات: قرض بـ30 ألف دينار للجمعيات التعاونية

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، المهندس خالد الحنيفات، عن توفير قروض للجمعيات التعاونية بقيمة ٣٠ ألف دينار دون فوائد عليها، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة أن تقدم الجمعية الراغبة بالحصول على القرض ضماناتٍ.

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وأكد الحنيفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتفيذ الاستراتيجية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، أهمية العمل على ايجاد ذراعٍ تمويلٍ للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية، حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني.



وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع.



وكان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ وذلك لتقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزاً للنهج التشاركي مع كافة الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.