السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

الحنيفات: متابعة المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة من أولوياتنا

السبت، 17-07-2021 03:01 م

الحنيفات: متابعة المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة من أولوياتنا

pic_130675-1-1736x1157


الوكيل الإخباري -  أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت خلال زيارته لمزرعة ريادية مختصة بزراعة الزعفران في محافظة جرش بأن الوزارة تتابع وتتواصل مع المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة والتي تشكل اثر تشغيلي وعائد مالي على المزارع.اضافة اعلان


واشار الحنيفات الى ان الوزارة ستعمل على تعميم تلك الزراعات من خلال الارشاد الزراعي الذراع العلمي للوزارة وايضا من خلال الذراع التمويلي مؤسسة الاقراض الزراعي عبر قروض ميسرة وبدون فائدة تصل الى 20 الف دينار للمشروع وذاك لتحقيق التوسع في هذه الزراعات .

واشار الحنيفات الى تعميم بصيلات الزعفران وتوزيعها على 12 محافظة اضافة الى اكثارها ضمن مشاتل الوزارة وصولا الى تعميم دائم لتلك الزراعة التي تدر ارباح اضعاف الزراعات التقليدية الموجودة حاليا

بدوره ، قال صاحب المشروع الريادي عادل صبح ان معالي وزير الزراعة اشرف على أول موسم حصاد لأبصال الزعفران في الأردن وأضاف بانه سوف يقوم بتوزيع الأبصال على المزارعين من كافة المحافظات مجانا ونقل الخبرات وطرق الزراعة ومساعدتهم بتسويق المنتج وان الدنم الواحد ينتج واحد كيلو غرام بسعر 10000 دينار.

يشار إلى أن المشروع بدا في عام 2017 على مساحة 4 دونمات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجيش 2

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

main_image60f2b5109fe07

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

مها العلي

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

main_image60f2d172739ca

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

9d55dd04-c4ee-4d17-86a8-587c13e20c59

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

a3157587-3d3e-4d54-b751-517e544db4e3

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

حوار وطني يدعو للتحول لنظم غذائية أكثر فاعلية واستدامة

W

وزير الزراعة: حل مشكلة إرساليات خضار كانت عالقة على الحدود السعودية

113697

تأجيل أقساط الإقراض الزراعي تزامناً مع "عيد الأضحى"

image

إجراءات جديدة لاستيعاب فائض إنتاج زيت الزيتون

thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الزراعة تؤكد انخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى

620212895657157006337

الحكومة ترفض قرضاً من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار