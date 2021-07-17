الحنيفات: متابعة المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة من أولوياتنا

الوكيل الإخباري -

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أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت خلال زيارته لمزرعة ريادية مختصة بزراعة الزعفران في محافظة جرش بأن الوزارة تتابع وتتواصل مع المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة والتي تشكل اثر تشغيلي وعائد مالي على المزارع.واشار الحنيفات الى ان الوزارة ستعمل على تعميم تلك الزراعات من خلال الارشاد الزراعي الذراع العلمي للوزارة وايضا من خلال الذراع التمويلي مؤسسة الاقراض الزراعي عبر قروض ميسرة وبدون فائدة تصل الى 20 الف دينار للمشروع وذاك لتحقيق التوسع في هذه الزراعات .واشار الحنيفات الى تعميم بصيلات الزعفران وتوزيعها على 12 محافظة اضافة الى اكثارها ضمن مشاتل الوزارة وصولا الى تعميم دائم لتلك الزراعة التي تدر ارباح اضعاف الزراعات التقليدية الموجودة حاليابدوره ، قال صاحب المشروع الريادي عادل صبح ان معالي وزير الزراعة اشرف على أول موسم حصاد لأبصال الزعفران في الأردن وأضاف بانه سوف يقوم بتوزيع الأبصال على المزارعين من كافة المحافظات مجانا ونقل الخبرات وطرق الزراعة ومساعدتهم بتسويق المنتج وان الدنم الواحد ينتج واحد كيلو غرام بسعر 10000 دينار.يشار إلى أن المشروع بدا في عام 2017 على مساحة 4 دونمات .