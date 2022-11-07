الحنيفات: مستمرون في حملة تحصين الاغنام ضد الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة عدد من ممثلي مربي الأغنام في المملكة، حيث أكد على استمرار الحملة الوطنية لتحصين الأغنام ضد مرض الحمى القلاعية.

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وأشار الحنيفات إلى أنه قد تم طرح عطاءات تأهيل مبنى عائد لوزارة الزراعة في محافظة الطفيلة ليكون مستشفى بيطري يخدم إقليم الجنوب، وتم طرح المخططات والعطاء الخاص بالمستشفى البيطري في إقليم الوسط والذي سيقدم الخدمة البيطرية لكافة أنواع الحيوانات.



وأضاف أن الوزارة ماضية في تنظيم هذا القطاع وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن رزنامة عمل واضحة تضمن تطور القطاع ووصول الدعم وتقديم الخدمات للمزارع الحقيقي .