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الإثنين، 11-10-2021 08:24 م

الحنيفات : ندعم حماية الجزر دون مغالاة بالأسعار

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لدى لقائه اليوم الاثنين مزارعي الجزر من أغلب مناطق الإنتاج التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع . 

وأكد الحنيفات خلال اللقاء أن الوزارة مستمرة في نهج حماية المنتج المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حالة توازن الأسعار وعدم المغالاة.

وبين أن الوزارة سجلت من خلال البيانات الواردة من الأسواق المركزية، ارتفاعا في الأسعار وشح في الكميات الواردة، وهذا يستدعي الالتزام بالأسعار المناسبة لهذا المحصول وضمن المعدل.

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