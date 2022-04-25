الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الحنيفات واستيتية يبحثان برامج التشغيل في القطاع الزراعي

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الإثنين، 25-04-2022 06:18 م

الحنيفات واستيتية يبحثان برامج التشغيل في القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري - بحث وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات والعمل نايف استيتية، اليوم الاثنين، عددا من المواضيع التي تخص تأهيل وتشغيل الشباب في القطاع الزراعي.

وبين الحنيفات أن الوزارة عملت العام الماضي، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني، على إنجاز برامج تدريب وتأهيل للشباب في القطاع الزراعي، وذلك ضمن خطة إحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تشغيل عدد كبير من الشباب في القطاع، واستفادة شباب من حزمة تمويل اقراضية بدون فوائد لإنشاء مشاريع ريادية في الاستزراع السمكي، وزراعة النخيل، والصناعات الغذائية والتعبئة والتدريج.

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