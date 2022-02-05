الحنيفات يبحث الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت، المراحل التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

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وأكد الحنيفات، خلال اجتماعه اليوم السبت، بمدراء زراعة المحافظات والإدارات المركزية في الوزارة، أهمية التنسيق والمتابعة للفترات الزمنية الخاصة بالتنفيذ وتذليل التحديات من خلال وضع أطر واضحة وآليات عمل منظمة تعتمد على مراحل الخطة، خاصة وأن الخطة قد قسمت إلى أرباع سنوية تحدد من خلالها مسار عمل الخطة.



وأضاف " إننا التزمنا بتنفيذ الخطة لتحقيق بنية تحتية حقيقية ومناسبة لنهضة القطاع واستثمار سبل التشاركية مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للمياه مع توسيع حلقات الإنتاج الذي يقدم القيمة التصديرية والمضافة العالية.



وأشار الحنيفات إلى استدامة التواصل، وفقا لآلية زمنية واضحة لتقييم النتائج والوقوف على التحديات وتطوير الأدوات والوسائل لضمان تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.