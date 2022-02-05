السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

عناصر الإنقاذ تعثر على الطفل ريان وفريق طبي يستعد لإخراجه من النفق

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

والدا الطفل ريان ينتظران على متن سيارة الإسعاف

الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة

عملية إنقاذ ريان.. انتهاء الحفر اليدوي وتدابير أمنية تمهد لانتشال الطفل

طبيب يرد ويفند توقعات إصابة جميع الأردنيين بأوميكرون

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

تطورات انقاذ الطفل ريان .. مختص الحفر اليدوي يخرج رافعا علامة النصر

وسائل إعلام مغربية: 40 سم تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان

السبت، 05-02-2022 04:16 م

الحنيفات يبحث الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

WhatsApp Image 2022-02-05 at 4.19.54 PM


الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت، المراحل التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

اضافة اعلان


وأكد الحنيفات، خلال اجتماعه اليوم السبت، بمدراء زراعة المحافظات والإدارات المركزية في الوزارة، أهمية التنسيق والمتابعة للفترات الزمنية الخاصة بالتنفيذ وتذليل التحديات من خلال وضع أطر واضحة وآليات عمل منظمة تعتمد على مراحل الخطة، خاصة وأن الخطة قد قسمت إلى أرباع سنوية تحدد من خلالها مسار عمل الخطة.


وأضاف " إننا التزمنا بتنفيذ الخطة لتحقيق بنية تحتية حقيقية ومناسبة لنهضة القطاع واستثمار سبل التشاركية مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للمياه مع توسيع حلقات الإنتاج الذي يقدم القيمة التصديرية والمضافة العالية.


وأشار الحنيفات إلى استدامة التواصل، وفقا لآلية زمنية واضحة لتقييم النتائج والوقوف على التحديات وتطوير الأدوات والوسائل لضمان تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202015182250599851797 (1)

الصحة: 90% من حالات كورونا مصابة بأوميكرون

1644068225169

"كن نبراسا" مبادرة شبابية تعزز الثقة بإنجازاتهم

168018_5_1640093701

الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة

64467

الطفيلة: الأمطار الغزيرة تتسبب بانجراف التربة

220223101232477329513

طبيب يرد ويفند توقعات إصابة جميع الأردنيين بأوميكرون

22022512248365624965

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

أخبار متعلقة
618a7571eef29

توزيع 180 طنا من الأحطاب مجانا في عجلون

resize

الزراعة: نحصر أضرار الصقيع وسنعوض المتضررين

40f6867d-0b6f-44a0-83d4-dc74fbee8813

الحنيفات: 8 آلاف فرصة عمل ستوفرها مشاريع الخطة الزراعية و35 مليون دينار قروض بدون فوائد

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

إعلان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اليوم

image (28)

الحنيفات: ندرس التشاركية مع القطاع الخاص لتوسيع التحريج

35D110DD-9333-402F-AC18-926C8DC640FF

الزراعة: خطة تنمية زراعية شاملة خلال الأيام المقبلة