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الثلاثاء، 19-04-2022 05:24 م

الحنيفات يبحث مع السفير التونسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مع السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، عمق العلاقات الأردنية التونسية وسبل تعزيزها.

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وبين الحنيفات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في الوزارة، حجم الصعوبات التي تعاني منها المنطقة وأثرها على القطاع الزراعي وسبل تطوير العمل بالأمن الغذائي والتعاون بين الدول في هذا المجال، إضافة إلى التعاون المشترك بين الأردن وتونس في رفع الميزان التجاري وتبادل المنتجات.


من جهته، أكد السهيلي عمق العلاقات الاردنية التونسية ودعم المملكة للإصلاح الشامل في تونس في القطاعات الاقتصادية كافة، والزراعية بشكل خاص، حيث تم عقد 15 لجنة قطاعية مشتركة أردنية تونسية خلال عام 2021.


ورحب السفير بعقد لقاء اللجنة الزراعية الاردنية التونسية المشتركة في تونس لمناقشة الامور العالقة، وبحث قضايا التعاون المشترك، والمشاركة في المنتدى الفلاحي الدولي الذي سيعقد في تونس خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي، مؤكدا أهمية التعاون في مجال الأسمدة والأبحاث الزراعية.

 




 

 


 

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