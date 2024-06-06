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الخميس، 06-06-2024 03:12 م

الحنيفات يتفقد عددا من المشاريع الزراعية في عجلون

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الوكيل الاخباري- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، في محافظة عجلون عددا من المشاريع الزراعية الريادية ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المجتمع المحلي.

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وزار الحنيفات، بحضور نائب محافظ عجلون هاشم العبداللات، مشروع التعبئة والتبريد في جمعية قرى شمال عجلون، والذي تدعمه وزارة الزراعة ضمن خطة دعم التحالفات والجمعيات الزراعية المتخصصة، بمبلغ 90 ألف دينار لتجهيز خط إنتاج وتعبئة وتبريد.


كما تفقد الوزير أيضا، مصنع درة عمون لمنتجات مركزات البندورة الصحية، الذي يشغل أبناء المنطقة ويساهم في استيعاب جزء من فائض الإنتاج.


وبين الحنيفات أن الوزارة مستمرة في دعم الجمعيات والتحالفات الزراعية المتخصصة وتسعى إلى تطوير الدور التعاوني من خلال التمويل والتوجيه والمتابعة.


وأكد أن الوزارة ستعمل على دعم مشاريع التصنيع الغذائي، حيث تم تقديم الدعم للقائمين على مشروع مركزات البندورة من خلال دفع تكلفة إيجار مبنى مصنع المركزات لمدة 5 سنوات بالتعاون مع البلدية، إضافة إلى قرض بسقف نصف مليون دينار بفائدة 2 بالمئة.

 




 

 


 

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