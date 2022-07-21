الحنيفات يتفقد مختبرات الثروة النباتية في البلقاء

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، مختبرات الثروة النباتية بمحافظة البلقاء.

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وأكد الحنيفات خلال الزيارة، وجود خطة عمل تشمل إنشاء وتشغيل مختبرات متطورة في وادي الأردن ومحافظة المفرق لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد من خلال المعابر الحدودية في تلك المناطق، داعيا إلى تقديم الدعم اللوجستي والمادي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصدير.



وفيما يتعلق بسير العمل في صندوق المخاطر الزراعية، والإجراءات الجديدة، شدد الحنيفات على ضرورة تطوير الإجراءات الفنية ووضع خطة استجابة للمخاطر، وتطوير الأداء بما يضمن تسريع عمليات التعويض للمزارعين ليتسنى لهم الاستمرار في الإنتاج وضمان عدم تعطيل سلاسل الإنتاج للمحاصيل الزراعية.